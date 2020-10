La fotografia di quest’uomo che defeca per strada è reale | ma non c’entra con l’Italia

Leggi su facta.news

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 30 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto in cui si vede un uomo con i pantaloni abbassati che, leggermente accovacciato, sembra in proncinto dire pero sembra averlo appena fatto. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questo è uno dei lavoratori che la Bellanova vuole per la agricoltura …. Si sta allenando per la concimazione dei campi». Il riferimento è alla regolarizzazione di parte degli stranieri presenti in Italia e attivi nei settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, prevista nel decreto rilancio e voluta dalla ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto oggetto ...