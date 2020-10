La forma dell’acqua: trama, cast e anticipazioni. La spiegazione del finale (Di giovedì 1 ottobre 2020) La forma dell’acqua: trama, cast e anticipazioni. La spiegazione del finale La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi emozioni e della Settima Arte con La forma dell’acqua. La pellicola del 2017, in onda Stasera prima ottobre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Guillermo del Toro, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico messicano noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in Mimic, Il labirinto del fauno, Hellboy, La spina del diavolo, Pacific Rim e Crimson Peak.Segui Termometro Politico su Google News L’appassionante lungometraggio, vincitore di ben quattro premi Oscar e un Leone d’Oro nella categoria Miglior film, ha potuto contare sulle musiche di Alexandre ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladell’acqua:. LadelLa prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi emozioni e della Settima Arte con Ladell’acqua. La pellicola del 2017, in onda Stasera prima ottobre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Guillermo del Toro, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico messicano noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in Mimic, Il labirinto del fauno, Hellboy, La spina del diavolo, Pacific Rim e Crimson Peak.Segui Termometro Politico su Google News L’appassionante lungometraggio, vincitore di ben quattro premi Oscar e un Leone d’Oro nella categoria Miglior film, ha potuto contare sulle musiche di Alexandre ...

LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'La forma dell'acqua' giovedì 1° ottobre 2020) Segui su: La Notizia -… - ledaefrati : Stasera in tv, La forma dell'acqua su Rai 3: tutti i riferimenti nascosti nel film che ha vinto 4 Os - solops : #filmdellaserata 'La forma dell'acqua' di Guillermo del Toro alle 21.20 su @RaiTre - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 1 ottobre. La forma dell'acqua in prima visione. E poi Fulci, Allen, Carpenter - VigilanzaT : Film Tv giovedì 1 ottobre. La forma dell'acqua in prima visione. E poi Fulci, Allen, Carpenter… -

