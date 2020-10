La forma dell’acqua | chi è l’attrice Sally Hawkins | età | foto | carriera

Leggi su viagginews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è un’attrice britannica, candidata due volte agli Oscar, per il film Blue Jasmine e Ladell’acqua di Guillermo del Toro.è nata a Londra il 27 aprile 1976 ed ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Art. Ha lavorato a teatro in produzioni shakespeariane come Romeo e Giulietta, Molto rumore … L'articolo Ladell’acqua, chi è l’attrice: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com