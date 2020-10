La Festa della Luna, il Doodle di oggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Doodle di oggi ricorda una ricorrenza molto particolare: la Festa della Luna, conosciuta anche come Festa di metà Autunno. Di tradizione cinese e vietnamita, la ricorrenza cade tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre ed è una delle feste più importanti dopo il capodanno cinese. La prima descrizione della Festa della Luna compare in una raccolta di riti risalenti a più di 3.000 anni fa. Esiste più di una versione della storia ma tutte condividono una cosa: è una storia d’amore ed è da lì che partiremo. Doodle primo ottobre: Festa della Luna, o di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildiricorda una ricorrenza molto particolare: la, conosciuta anche comedi metà Autunno. Di tradizione cinese e vietnamita, la ricorrenza cade tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre ed è una delle feste più importanti dopo il capodanno cinese. La prima descrizionecompare in una raccolta di riti risalenti a più di 3.000 anni fa. Esiste più di una versionestoria ma tutte condividono una cosa: è una storia d’amore ed è da lì che partiremo.primo ottobre:, o di ...

