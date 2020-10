La Festa della Luna, il Doodle di oggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Doodle di oggi ricorda una ricorrenza molto particolare: la Festa della Luna, conosciuta anche come Festa di metà Autunno. Di tradizione cinese e vietnamita, la ricorrenza cade tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre ed è una delle feste più importanti dopo il capodanno cinese. La prima descrizione della Festa della Luna compare in una raccolta di riti risalenti a più di 3.000 anni fa. Esiste più di una versione della storia ma tutte condividono una cosa: è una storia d’amore ed è da lì che partiremo. Doodle primo ottobre: Festa della Luna, o di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildiricorda una ricorrenza molto particolare: la, conosciuta anche comedi metà Autunno. Di tradizione cinese e vietnamita, la ricorrenza cade tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre ed è una delle feste più importanti dopo il capodanno cinese. La prima descrizionecompare in una raccolta di riti risalenti a più di 3.000 anni fa. Esiste più di una versionestoria ma tutte condividono una cosa: è una storia d’amore ed è da lì che partiremo.primo ottobre:, o di ...

Ultime Notizie dalla rete : Festa della Festa della vendemmia sul Vesuvio, la memoria contadina rivive a Casa Setaro Il Mattino ‘La Barazzina’ dona 500 euro al Museo della Festa dell’Uva

Sfidando anche il freddo, hanno raccolto 500 euro e li hanno donati al Museo della Festa dell’Uva, inaugurato appena 10 giorni fa.

Montecarlo, niente festa di Halloween. Tutto rinviato al prossimo anno

La festa dedicata ad Halloween a Montecarlo questa volta non ci sarà. La seconda kermesse per numero di partecipanti di tutta la provincia di Lucca e in svolgimento ininterrotto da un decennio, ...

Carcere Trani: manifestazione protesta Sappe contro apertura nuovo padiglione (video)

Concorso 2851 sovrintendente di Polizia Penitenziaria: esiti riunione al Dipartimento - 1.693 views Poliziotti penitenziari indagati, detenuti fanno festa in cella e i parenti fuori sparano i fuochi d ...

