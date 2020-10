La famiglia “Ferragnez” si allarga: Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni sul red carpet a Venezia 2019 sfoglia la gallery Un “big brother” è bene che si prenda da subito le sue responsabilità di fratello maggiore. E così ha fatto Leone, 2 anni e mezzo, che ha avuto l’importante ruolo di comunicare al mondo che mamma Chiara Ferragni, 33, è in attesa di un altro bambino da Fedez, 30. Il commento ironico di Fedez La foto del piccolo, che tiene in mano sorridente l’ecografia del fratellino o della sorellina – ancora non si conosce il sesso del bebè ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020)sul red carpet a Venezia 2019 sfoglia la gallery Un “big brother” è bene che si prenda da subito le sue responsabilità di fratello maggiore. E così ha fatto Leone, 2 anni e mezzo, che ha avuto l’importante ruolo di comunicare al mondo che mamma, 33, è in attesa di un altro bambino da Fedez, 30. Il commento ironico di Fedez La foto del piccolo, che tiene in mano sorridente l’ecografia del fratellino o della sorellina – ancora non si conosce il sesso del bebè ...

rtl1025 : Chiara Ferragni è incinta, l'annuncio sui social con Fedez: 'La famiglia si allarga' ???? #Ferragnez - auri__x : ma io non mi sento rappresentata dai Ferragnez come famiglia reale scusate io voglio gli Angela - Federlouis : la famiglia Ferragnez si allarga PIANGOOOO ???? - xfunnygirl : RT @hrhfede: I ferragnez sono di nuovo incinti e io sono felice come se fossero parte della mia famiglia boh li amo ?? - SpettacoliNEWS : Chiara Ferragni incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram: «La nostra famiglia si allarga» ?? #chiaraferragni… -

