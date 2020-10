La Coppa del mondo di sci al via tra le 'bolle' anti-covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - La grande incognita dell'inverno 2020/2021, che per lo sci alpino vivrà nel Mondiale di Cortina d'Ampezzo di febbraio il momento più atteso per atleti, tifosi e addetti a lavori, non sarà la neve ma l'evolversi della pandemia di coronavirus. Con gli azzurri in pieno allenamento e Dominik Paris tornato sugli sci dopo il grave infortunio del gennaio scorso, in questi giorni saranno definiti i calendari di Coppa del mondo che per lo sci alpino scatterà con una settimana d'anticipo rispetto al consueto. L'opening è stato anticipato di una settimana, ovvero da fine ottobre al 17 e 18 quando sul ghiacciaio austriaco di Soelden si svolgeranno uno slalom gigante femminile e uno maschile. Gli atleti e le federazioni si stanno preparando ma la grande sfida per tutto il mondo degli ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - La grande incognita dell'inverno 2020/2021, che per lo sci alpino vivrà nel Mondiale di Cortina d'Ampezzo di febbraio il momento più atteso per atleti, tifosi e addetti a lavori, non sarà la neve ma l'evolversi della pandemia di coronavirus. Con gli azzurri in pieno allenamento e Dominik Paris tornato sugli sci dopo il grave infortunio del gennaio scorso, in questi giorni saranno definiti i calendari didelche per lo sci alpino scatterà con una settimana d'anticipo rispetto al consueto. L'opening è stato anticipato di una settimana, ovvero da fine ottobre al 17 e 18 quando sul ghiacciaio austriaco di Soelden si svolgeranno uno slalom gigante femminile e uno maschile. Gli atleti e le federazioni si stanno preparando ma la grande sfida per tutto ildegli ...

La Coppa del mondo di sci al via tra le 'bolle' anti-covid

Con gli azzurri in pieno allenamento e Dominik Paris tornato sugli sci dopo il grave infortunio del gennaio scorso, in questi giorni saranno definiti i calendari di Coppa del mondo che per lo sci ...

