L elettorale | Casini | ' in questo momento non è priorità'

Roma 1 ott. (Adnkronos) - In questo momento la riforma della legge elettorale "non è la priorità del Paese". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, intervenendo ad un dibattito sulle riforme al Festival delle città, ribadendo comunque di essere favorevole al sistema tedesco con preferenze.

