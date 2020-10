L. elettorale: Boschi, 'nessun problema con sbarramento al 5 per cento' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "nessuna preclusione sulla soglia del 5 per cento, per vincere le elezioni devi prendere i voti e occorre una soglia che permetta di dare stabilità". La questione è "qual è l'dea vera del Partito democratico sulla legge elettorale. Si è sentito parlare di 'provincellum'. Lì vedo il problema: o si va sui collegi uninominali, o se dobbiamo stare su un modello proporzionale parliamo di preferenze, se dobbiamo ridare ai cittadini la possibilità di scelta meglio le preferenze di un provincellum che ti dà un'incertezza su dove ti scatta l'eletto". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, a proposito della modifica della lege elettorale, intervenendo ad un dibattito sulle riforme al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "a preclusione sulla soglia del 5 per, per vincere le elezioni devi prendere i voti e occorre una soglia che permetta di dare stabilità". La questione è "qual è l'dea vera del Partito democratico sulla legge. Si è sentito parlare di 'provincellum'. Lì vedo il: o si va sui collegi uninominali, o se dobbiamo stare su un modello proporzionale parliamo di preferenze, se dobbiamo ridare ai cittadini la possibilità di scelta meglio le preferenze di un provincellum che ti dà un'incertezza su dove ti scatta l'eletto". Lo ha affermato Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera, a proposito della modifica della lege, intervenendo ad un dibattito sulle riforme al ...

TV7Benevento : L. elettorale: Boschi, 'nessun problema con sbarramento al 5 per cento'... - Agenparl : Legge elettorale, Boschi (Iv), vada di pari passo con riforma assetto costituzionale - - fullNam35087976 : RT @hollybenji4: ++ADESSO CONGRESSO++ Era nov 17 quando Ale ha deciso di non ricandidarsi. Da li lui e Luigi hanno iniziato una campagna… - marcellone8 : RT @hollybenji4: ++ADESSO CONGRESSO++ Era nov 17 quando Ale ha deciso di non ricandidarsi. Da li lui e Luigi hanno iniziato una campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Boschi L. elettorale: Boschi, 'nessun problema con sbarramento al 5 per cento' LiberoQuotidiano.it Legge elettorale: Boschi (Iv), vada di pari passo con riforma assetto costituzionale

Roma, 01 ott 16:05 - (Agenzia Nova) - La riforma della legge elettorale e l'assetto costituzionale "devono marciare di pari passo". Lo ha detto Maria Elena Boschi, parlamentare... (Rin) ...

L’AQUILA, ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE: DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE

L’AQUILA – Entro il 31 ottobre, coloro che abbiano interesse a essere inseriti nell’albo dei presidenti di seggio elettorale potranno fare domanda al Comune dell’Aquila. Lo rende noto l’Ufficio Eletto ...

Roma, 01 ott 16:05 - (Agenzia Nova) - La riforma della legge elettorale e l'assetto costituzionale "devono marciare di pari passo". Lo ha detto Maria Elena Boschi, parlamentare... (Rin) ...L’AQUILA – Entro il 31 ottobre, coloro che abbiano interesse a essere inseriti nell’albo dei presidenti di seggio elettorale potranno fare domanda al Comune dell’Aquila. Lo rende noto l’Ufficio Eletto ...