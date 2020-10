"Kim tra 'lettere d'amore' a Trump e corsa al nucleare" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Washington, 1 ott. (Adnkronos/Washington Post) - In una lettera confidenziale fatta pervenire a Donald Trump nel dicembre del 2018, Kim Jong-Un paragonava la loro nascente amicizia ad un film sentimentale americano, pregustando i prossimi incontri con "Sua Eccellenza", che immaginava del tutto simili alle scene di una produzione hollywoodiana. Dietro le parole concilianti, Kim però nascondeva i rinnovati sforzi del regime nordcoreano per arricchire il proprio arsenale bellico: stando a funzionari sudcoreani e statunitensi citati dal Washington Post, mentre Kim sfoderava le armi della diplomazia, all'interno di sei delle basi missilistiche del paese i camion trasportavano pietre e calcinacci prelevate dai cantieri sotterranei dove si scavava un labirinto di nuovi tunnel e bunker, in grado di garantire lo spostamento rapido e sicuro dei depositi di armi. E a sudest ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Washington, 1 ott. (Adnkronos/Washington Post) - In una lettera confidenziale fatta pervenire a Donaldnel dicembre del 2018, Kim Jong-Un paragonava la loro nascente amicizia ad un film sentimentale americano, pregustando i prossimi incontri con "Sua Eccellenza", che immaginava del tutto simili alle scene di una produzione hollywoodiana. Dietro le parole concilianti, Kim però nascondeva i rinnovati sforzi del regime nordcoreano per arricchire il proprio arsenale bellico: stando a funzionari sudcoreani e statunitensi citati dal Washington Post, mentre Kim sfoderava le armi della diplomazia, all'interno di sei delle basi missilistiche del paese i camion trasportavano pietre e calcinacci prelevate dai cantieri sotterranei dove si scavava un labirinto di nuovi tunnel e bunker, in grado di garantire lo spostamento rapido e sicuro dei depositi di armi. E a sudest ...

