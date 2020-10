Killer di Twitter ammette gli omicidi seriali: “Li ho uccisi e smembrati, me l’hanno chiesto” (Di giovedì 1 ottobre 2020) La polizia giapponese ha messo le mani sul Killer di Twitter: un uomo che ha ucciso e smembrato 9 persone e che sostiene glielo abbiano chiesto. Nelle scorse ore, a Tokyo, si è concluso il processo a Takahiro Shiraishi con l’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato. L’uomo, soprannominato il “Killer di Twitter”, ha ammesso di … L'articolo Killer di Twitter ammette gli omicidi seriali: “Li ho uccisi e smembrati, me l’hanno chiesto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) La polizia giapponese ha messo le mani suldi: un uomo che ha ucciso e smembrato 9 persone e che sostiene glielo abbiano chiesto. Nelle scorse ore, a Tokyo, si è concluso il processo a Takahiro Shiraishi con l’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato. L’uomo, soprannominato il “di”, ha ammesso di … L'articolodigli: “Li ho, me l’hanno chiesto” NewNotizie.it.

La polizia giapponese ha messo le mani sul killer di Twitter: un uomo che ha ucciso e smembrato 9 persone e che sostiene glielo abbiano chiesto. Nelle scorse ore, a Tokyo, si è concluso il processo a ...

Alla fine lo ha ammesso. «Le accuse contro di me sono tutte corrette», ha confessato il "killer di Twitter" Takahiro Shiraishi, a tre anni dal suo arresto. Il ...

