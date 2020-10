Juventus, Szczesny: «Test di carattere. Ma non abbiamo giocato bene» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Szczesny è tornato sul match tra Roma e Juventus. Le parole del portiere bianconero sulla prova della squadra nella Capitale Nel suo intervento a Sky Sport, Szczesny ha parlato anche del match tra Roma e Juventus, valido per la seconda giornata di campionato. «È stato un Test di carattere, non abbiamo giocato molto bene ma in inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiarla contro un squadra molto forte. Questi punti alla fine del campionato servono e servono anche a noi per la prova del carattere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)è tornato sul match tra Roma e. Le parole del portiere bianconero sulla prova della squadra nella Capitale Nel suo intervento a Sky Sport,ha parlato anche del match tra Roma e, valido per la seconda giornata di campionato. «È stato undi, nonmoltoma in inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiarla contro un squadra molto forte. Questi punti alla fine del campionato servono e servono anche a noi per la prova del». Leggi su Calcionews24.com

