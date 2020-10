Juventus, Szczesny sicuro: “Vogliamo il decimo scudetto” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova stagione, stesse idee. Sarebbe questo il motto che potrebbe riassumere il pensiero di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus. Il n°1 bianconero, Buffon permettendo, si è reso subito protagonista a Roma con delle grandi parate. Il polacco sembrerebbe pronto anche a svolgere dei nuovi compiti tattici affidatigli da Pirlo. Il Maestro infatti sembrerebbe contare molto sulle capacità dell’ex Roma. Il ruolo di guida carismatica per la sua Vecchia Signora sarebbe stato dimostrato dal trentenne estremo difensore anche durante un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo commento in merito al pareggio ottenuto contro i capitolini: “La partita contro la Roma è stata difficile e importante, un test di carattere. Non abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo comunque pareggiato in ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova stagione, stesse idee. Sarebbe questo il motto che potrebbe riassumere il pensiero di Wojciech, portiere della. Il n°1 bianconero, Buffon permettendo, si è reso subito protagonista a Roma con delle grandi parate. Il polacco sembrerebbe pronto anche a svolgere dei nuovi compiti tattici affidatigli da Pirlo. Il Maestro infatti sembrerebbe contare molto sulle capacità dell’ex Roma. Il ruolo di guida carismatica per la sua Vecchia Signora sarebbe stato dimostrato dal trentenne estremo difensore anche durante un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo commento in merito al pareggio ottenuto contro i capitolini: “La partita contro la Roma è stata difficile e importante, un test di carattere. Non abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo comunque pareggiato in ...

