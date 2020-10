Juventus, Szczesny: “A Roma prova di carattere, Napoli partito forte. Con Pirlo ci divertiamo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il portiere della Juventus Wojech Szczesny è stato intervistato da Sky Sport, a cui l’estremo difensore polacco ha parlato della partita dei bianconeri contro la Roma e del prossimo impegno contro il Napoli: “A Roma è stata molto dura, una partita difficile da cui siamo riusciti a portare via un punto prezioso – spiega – Alla fine del campionato questi punti sono molto pesanti, abbiamo rimesso la partita in equilibrio con l’uomo in meno. E’ stata una grande prova di carattere.” Sulla partita con il Napoli: “Sono partiti molto forte, sarà dura perchè giocano molto bene già da dopo il lockdown. Hanno idee chiare, dovremo fare meglio che a ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il portiere dellaWojechè stato intervistato da Sky Sport, a cui l’estremo difensore polacco ha parlato della partita dei bianconeri contro lae del prossimo impegno contro il: “Aè stata molto dura, una partita difficile da cui siamo riusciti a portare via un punto prezioso – spiega – Alla fine del campionato questi punti sono molto pesanti, abbiamo rimesso la partita in equilibrio con l’uomo in meno. E’ stata una grandedi.” Sulla partita con il: “Sono partiti molto, sarà dura perchè giocano molto bene già da dopo il lockdown. Hanno idee chiare, dovremo fare meglio che a ...

