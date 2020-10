Juventus su Chiesa, Paratici avverte la Fiorentina: “Noi attenti a ogni occasione” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il mercato vive gli ultimi intensi momenti di questa sessione estiva. La Juventus insegue un esterno per puntellare un reparto offensivo già di per sé eccezionale. Il nome più accostato ai bianconeri in questi giorni è quello di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina non sembra intenzionato a proseguire con i viola e avrebbe accettato la corte dei campioni d'Italia.caption id="attachment 710949" align="alignnone" width="600" Chiesa, Getty Images/captionOCCASIONEIl direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha commentato questa situazione ai microfoni di Sky Sport: "Come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di Chiesa o di un altro giocatore. Questo è il nostro ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il mercato vive gli ultimi intensi momenti di questa sessione estiva. Lainsegue un esterno per puntellare un reparto offensivo già di per sé eccezionale. Il nome più accostato ai bianconeri in questi giorni è quello di Federico. L'esterno dellanon sembra intenzionato a proseguire con i viola e avrebbe accettato la corte dei campioni d'Italia.caption id="attachment 710949" align="alignnone" width="600", Getty Images/captionOCCASIONEIl direttore sportivo dellaFabioha commentato questa situazione ai microfoni di Sky Sport: "Come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti dio di un altro giocatore. Questo è il nostro ...

