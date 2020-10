Juventus | sorteggi Champions League | il girone dei bianconeri

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La2020/2021 è ufficialmente iniziata con ilo dei gironi tenutosi oggi a Nyon. Laè chiamata a cancellare la brutta prestazione della scorsa stagione. La squadra di Andrea Pirlo non si potrà nascondere e dovrà fare una campagna europea importante, anche in virtù della presenza di Cristiano Ronaldo, dominatore della competizione. La massima competizione per club è da anni un obiettivo nei pensieri della Vecchia Signora, che da quasi una decade domina il panorama italiano, ma è rimasta scottata dalle avventure europee. Dopo le finali nel 2015 e nel 2017 non si nasconde più neanche il presidente Andrea Agnelli, che ha ribadito come anche inla Juve parte per arrivare fino in fondo. LEGGI ANCHE: ...