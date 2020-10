Juventus, Rugani ai saluti: intesa per il prestito al Rennes (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus ha chiuso per la cessione in prestito di Daniele Rugani al Rennes: battuta la concorrenza di Valencia e Newcastle La Juventus ha definito la cessione in prestito di Daniele Rugani al Rennes, che ha sbaragliato la concorrenza di Valencia e Newcastle nelle ultime ore. C’è l’ok dell’entourage, il difensore bianconero si trasferirà in Ligue 1 attraverso la formula del prestito secco. #Juventus ⚪⚫ #Rugani al #Rennes in prestito secco. Operazione in chiusura. ⏳ Ci siamo. ✅ #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha chiuso per la cessione indi Danieleal: battuta la concorrenza di Valencia e Newcastle Laha definito la cessione indi Danieleal, che ha sbaragliato la concorrenza di Valencia e Newcastle nelle ultime ore. C’è l’ok dell’entourage, il difensore bianconero si trasferirà in Ligue 1 attraverso la formula delsecco. #⚪⚫ #al #insecco. Operazione in chiusura. ⏳ Ci siamo. ✅ #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com

