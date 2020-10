Juventus pesca il Barcellona, le reazioni social: “Messi contro Ronaldo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus ha pescato il Barcellona nel gruppo G della Champions League 2020/2021. I bianconeri attesi ad un girone di ferro in ogni caso per la lotta al primo posto: si rinnova invece la lotta tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che tornano ad affrontarsi dopo le decine e decine di contese in Liga. I social si sono scatenati, mettendo a confronto i due: cresce l’attesa per uno dei big match più interessanti della fase a gironi. MESSI X CRISTIANO RONALDO NA FASE DE GRUPOS DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! Juventus E BARCELONA! pic.twitter.com/BISsm7NMup — Futmais (@futtmais) October 1, 2020 Barcelona vs Juventus😍 Messi vs Cristiano Ronaldo ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lahato ilnel gruppo G della Champions League 2020/2021. I bianconeri attesi ad un girone di ferro in ogni caso per la lotta al primo posto: si rinnova invece la lotta tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che tornano ad affrontarsi dopo le decine e decine di contese in Liga. Isi sono scatenati, mettendo a confronto i due: cresce l’attesa per uno dei big match più interessanti della fase a gironi. MESSI X CRISTIANO RONALDO NA FASE DE GRUPOS DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!E BARCELONA! pic.twitter.com/BISsm7NMup — Futmais (@futtmais) October 1, 2020 Barcelona vs😍 Messi vs Cristiano Ronaldo ...

DOcastaldo : RT @TMW_radio: ?? SORTEGGI CHAMPIONS ?? ??La #Juve pesca il #Barcellona in seconda fascia nel gruppo G #Juventus #ChampionsLeague #Champion… - sportface2016 : La #Juventus pesca il #Barcellona: si rinnova la sfida tra #Messi e #Ronaldo - fpedrotti_it : RT @GoalItalia: Seconda fascia, la Juventus pesca il Barcellona! ?? Sarà Messi contro Ronaldo ?? - ema01620 : La #Juventus pesca il #FCBarcelona.#UCLdraw #UCL #ChampionsLeagueDraw #ChampionsLeague Andrea Pirlo: - giacomocorsetti : #Juventus pesca il #Barcellona. Come inizio non c'è male. #UCLdraw -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pesca Juventus pesca il Barcellona, le reazioni social: "Messi contro Ronaldo" Sportface.it Sorteggi Champions League, oggi i gironi: orario, fasce e dove vederli (tv e streaming)

La musichetta della Champions League è pronta per tornare a suonare: oggi a Ginevra c’è il sorteggio degli otto gironi. Quattro le italiane presenti: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. La prima giorna ...

Fasce sorteggio Champions League: le possibili rivali di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

Vediamo come si presenta allora il tabellone delle squadre qualificate e soprattutto quello che interessa di più ai tifosi delle squadre coinvolte, ovvero la suddivisione in fasc ...

La musichetta della Champions League è pronta per tornare a suonare: oggi a Ginevra c’è il sorteggio degli otto gironi. Quattro le italiane presenti: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. La prima giorna ...Vediamo come si presenta allora il tabellone delle squadre qualificate e soprattutto quello che interessa di più ai tifosi delle squadre coinvolte, ovvero la suddivisione in fasc ...