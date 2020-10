Juventus, Nedved: "Sfida affascinante con il Barca, ma occhio anche alle altre" (Di giovedì 1 ottobre 2020) E quindi saranno Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros le avversarie della Juventus nella fase a gironi della prossima Champions League . Non è di certo andata malissimo alla Vecchia Signora, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) E quindi saranno Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros le avversarie dellanella fase a gironi della prossima Champions League . Non è di certo andata malissimo alla Vecchia Signora, ...

juventusfc : «Massima attenzione in ogni gara». Il commento di Pavel #Nedved al girone di @ChampionsLeague - SkySport : Champions, Nedved sul girone della Juve: 'Avversari di talento, serve attenzione' - germanocassese : RT @juventusfc: «Massima attenzione in ogni gara». Il commento di Pavel #Nedved al girone di @ChampionsLeague - CronacheTweet : #Juventus, #Nedved: «Sorteggio affascinante, l'inverno ucraino una difficoltà. Lo scambio #Pjanic-#Arthur...» - CalcioJcom : New post: Nedved sorteggio Champions Juve: “Barcellona sfida affascinante. Ronaldo-Messi, ma non solo” -