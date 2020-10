Juventus, Nedved: «Con il Barellona grande sfida e sarà affascinante» (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus è stata inserita nel Gruppo G insieme a Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros. Questo il commento di Pavel Nedved. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha rilasciato al sito ufficiale dei bianconeri le sue considerazioni dopo il sorteggio della fase a gironi della Champions League. LEGGI SU JUVENEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI BARCELLONA –«Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un’altra sfida nella sfida». DINAMO KIEV – «La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu». FERENCVAROS – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laè stata inserita nel Gruppo G insieme a Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros. Questo il commento di Pavel. Il vicepresidente dellaPavelha rilasciato al sito ufficiale dei bianconeri le sue considerazioni dopo il sorteggio della fase a gironi della Champions League. LEGGI SU JUVENEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI BARCELLONA –«Quella con il Barcellona sarà unae sarà. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un’altranella». DINAMO KIEV – «La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu». FERENCVAROS – ...

