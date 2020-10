Juventus-Napoli e la silenziosa lotta in casa Sarri

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Domenica sera all’Allianz Stadium si dovrebbe disputare, al netto di notizie che ne impediscano lo svolgimento, il posticipo di cartello tra. Le due squadre arrivano al match in condizioni totalmente differenti. Da una parte i bianconeri sono chiamati a riscattare la brutta prestazione dell’Olimpico di settimana scorsa. I partenopei sono reduci dal roboante 6-0 rifilato al Genoa, in una partita che non lascia spazio ai commenti. E’ solamente la terza giornata di campionato, ma è già tempo di giudizi, soprattutto in, con un Andrea Pirlo che non può permettersi di sbagliare nuovamente formazione. Lo scorso anno i bianconeri allenati da Mauriziohanno giocato una delle partite più belle ed emozionanti dell’annata, ...