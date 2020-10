Juventus-Napoli, designato l’arbitro del big match (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sarà Daniele Doveri il fischietto che dirigerà il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. L’arbitro di Roma sarà assistito da Meli e Bindoni. IV Uomo Calvarese, mentre al VAR la coppia Nasca-Ranghetti. Questi tutti i precedenti con l’arbitro romano in Serie A. Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012 Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012 Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013 Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013 Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014 Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014 Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014 Napoli-Sampdoria 4-1 il 26 aprile ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Sarà Daniele Doveri il fischietto che dirigerà il bigdella terza giornata di Serie A tra. L’arbitro di Roma sarà assistito da Meli e Bindoni. IV Uomo Calvarese, mentre al VAR la coppia Nasca-Ranghetti. Questi tutti i precedenti con l’arbitro romano in Serie A.-Novara 2-0 il 21 aprile 2012-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013 Verona-0-3 il 12 gennaio 2014 Torino-0-1 il 17 marzo 2014-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014-Sampdoria 4-1 il 26 aprile ...

sscnapoli : ?? | #JuveNapoli, dirige il match l’arbitro Doveri di Roma ?? - forumJuventus : Verso #JuveNapoli, domenica ora 20,45. Pirlo mescola le carte in allenamento. Arthur vuole la prima maglia da titol… - ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - ContropiedeA : Il quarto uomo sarà Calvarese, al VAR ci sarà Nasca - PippoCurci : @AAlciato @salvatorecozza1 @SkySport Meglio rinviare anche Juventus- Napoli per sicurezza... Altrimenti tra un mese… -