Juventus-Napoli | Carlo Alvino scalda i cuori azzurri | “Ricordiamo ancora quanto successo nel 2018”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista dello scontro diretto con gli azzurri. "Il Napoli deve andarsela a giocare, a Torino. I favoriti sono sempre loro, questo è certo e non si può dire il contrario. Dopo due giornate di campionato, non possiamo già cambiare le griglie, le prospettive e i pronostici. 180 minuti di partita non devono far cambiare queste idee, non lo accetto. Sono loro i giganti: quanto ha saltato Cristiano Ronaldo? Dicono 2 metri e 90, 3 metri e 55, 8 miglia, 10 chilometri… Forse è ancora in cielo, lo hanno visto sulla Luna, non è così?".

