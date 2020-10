Juventus | da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 ottobre 2020)– Il dirigente bianconero Fabioha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato nel corso dell’evento di presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato”. Il direttore sportivo del club torinese, interrogato sul possibile arrivo di Chiesa, non ha smentito l’affare,ndo -anzi- come la Juve sia costantemente alla ricerca di occasioni da cogliere.glissa su Chiesa Ledi: “La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato”.