Juve, le mosse anti-Napoli: Pirlo lavora sul possesso palla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prosegue il lavoro alla Continassa della Juventus in vista del big match contro il Napoli , sfida in programma domenica 4 ottobre alle 20.45. È il terzo allenamento della settimana per i bianconeri, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prosegue il lavoro alla Continassa dellantus in vista del big match contro il, sfida in programma domenica 4 ottobre alle 20.45. È il terzo allenamento della settimana per i bianconeri, ...

Poi, ha mosso la squadra con partite "a tema" e ha concluso la seduta con la solita partitella di fine allenamento. Venerdì la Juve tornerà in campo per una nuova sessione mattutina.

La Fiorentina legata ai capricci di Douglas Costa, ma almeno qualcosa si muove. I dirigenti viola affascinati dalla prova di Martinez Quarta

A pochi giorni dalla fine di questo mercato, la Fiorentina si è ritrovata nella sgradevole condizione di essere legata ai capricci di Douglas Costa. Per chi non l’avesse ancora capito, la Juventus vor ...

Poi, ha mosso la squadra con partite "a tema" e ha concluso la seduta con la solita partitella di fine allenamento. Venerdì la Juve tornerà in campo per una nuova sessione mattutina.