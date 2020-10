Juve | bocciatura per McKennie | con il Napoli spazio a Bentancur e Arthur | Morata verso la panchina

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà unantus diversa quella che scenderà in campo domenica sera contro ildi Gennaro Gattuso. Andrea Pirlo non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi nell’ultima sfida contro la Roma nonostante il pareggio in inferiorità numerica e sta pensando ad alcune modifiche. Il reparto che subirà maggiori cambiamenti sarà il centrocampo, complice l’assenza … L'articolo