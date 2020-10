John Legend, la moglie Chrissy Teigen ha perso il bambino: 'Un dolore mai provato prima' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con un post carico di un dolore che difficilmente si riesce a descrivere, Chrissy Teigen ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava dal marito John Legend . La modella che qualche giorno fa ... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con un post carico di unche difficilmente si riesce a descrivere,ha annunciato di averilche aspettava dal marito. La modella che qualche giorno fa ...

mtvitalia : Siamo vicini a Chrissy Teigen e John Legend, e alla loro famiglia ?? - IlContiAndrea : ?? #JohnLegend e #ChrissyTeigen hanno perso il terzo bambino: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia, si… - hugscarrots : Io super felicissima quando sono entrata su instagram e ho visto l'annuncio della gravidanza di Chiara Ferragni. M… - LaStampa : La modella e influencer in un lungo post: non abbiamo mai provato nulla di simile prima. - angeIsss : Devastante la dedica al figlio nato morto della moglie di John Legend -