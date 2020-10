John Legend figlio | morto il suo terzogenito | il dramma | FOTO

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tragedia, il cantante e la moglie devono dire addio per sempre al loro piccolo. “Impossibile fare qualcosa”. Unha colpito il cantante. Ilche la moglie Chrissy Teigen avrebbe dovuto partorire prossimamente è infatti. La 34enne modella è incorsa in un aborto spontaneo. Sarebbe dovuta essere … L'articoloil suoilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

KINGVZAYN : mado raga poveri john legend e la moglie?? - VanityFairIt : La moglie di John Legend ha avuto un aborto spontaneo: «Ti ameremo per sempre» - _DAGOSPIA_ : IL DOLORE PIÙ GRANDE - CHRISSY TEIGEN E JOHN LEGEND PERDONO IL FIGLIO APPENA NATO - IamMianna : Le stan su Twitter riescono ad essere disgustose e trasformare il tutto in una stan war persino quando si parla di… - _LaMiry_ : Sto parlando di John Legend e consorte -

Ultime Notizie dalla rete : John Legend

Il Sussidiario.net

L'annuncio via Instagram della moglie del cantante, che era stata ricoverata qualche giorno fa per una emorragia importante ...Grande dolore per Chrissy Teigen e John Legend dopo aver perso il loro bambino a causa di un aborto spontaneo. La modella era finita in ospedale due giorni fa per un'emorragia interna.Chrissy Teigen e John Legend hanno perso il loro bambino. L’annunciato di un aborto spontaneo dovuto ad una emorragia è arrivato via Instagram. John Legend e la modella Chrissy Teigen hanno perso il ...