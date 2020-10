John Legend e Chrissy Teigen perdono il bambino dopo una gravidanza complicata: il messaggio su Instagram (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chrissy Teigen e John Legend hanno perso il loro bambino dopo una gravidanza complicata. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia in un toccante post apparso su Instagram, con foto e parole che raccontano un dolore indescrivibile. La Teigen era stata ricoverata qualche giorno fa in ospedale a causa di una emorragia, da tempo infatti soffriva di problemi alla placenta che avevano reso la gestazione difficile. Un lungo silenzio, poi la notizia terribile: la modella ha avuto un aborto spontaneo. “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha raccontato Chrissy -. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 ottobre 2020)hanno perso il lorouna. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia in un toccante post apparso su, con foto e parole che raccontano un dolore indescrivibile. Laera stata ricoverata qualche giorno fa in ospedale a causa di una emorragia, da tempo infatti soffriva di problemi alla placenta che avevano reso la gestazione difficile. Un lungo silenzio, poi la notizia terribile: la modella ha avuto un aborto spontaneo. “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha raccontato-. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e ...

