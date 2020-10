John Legend e Chrissy Teigen hanno perso il terzo bambino: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia, siamo sotto shock” (Di giovedì 1 ottobre 2020) John Legend e Chrissy Teigen sono disperati perché hanno perso il terzo bimbo che aspettavano. La modella e influencer, domenica scorsa, è stata ricoverata d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di alcune complicazioni legate alla gravidanza con una importante emorragia. Però i medici non sono riusciti a salvare il bimbo. I genitori non hanno rivelato di quanti mesi fosse la creatura, ma la Teigen ha condiviso un lungo post disperato in cui ha spiegato quello che è successo. “siamo sotto shock, un dolore mai provato prima. Non siamo stati in grado di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020)sono disperati perchéilbimbo che aspettavano. La modella e influencer, domenica scorsa, è stata ricoverata d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di alcune complicazioni legate alla gravidanza con una importante emorragia. Però i medici non sono riusciti a salvare il bimbo. I genitori nonrivelato di quanti mesi fosse la creatura, ma laha condiviso un lungo post disperato in cui ha spiegato quello che è successo. “shock, un dolore mai provato prima. Nonindi ...

