Italia Viva, il deputato Carè lascia il partito di Renzi: “Torno nel Pd” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Italia Viva, il deputato Carè lascia il partito di Renzi: “Torno nel Pd” “Lascio Renzi e torno nel Pd per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta. Penso che non sia più il tempo di percorsi velleitari e di chiudersi dentro recinti sempre più stretti e che occorra, per me, avere la sincerità di riconoscere che la strada intrapresa da Italia Viva non sia quella che io avevo immaginato”. Ad annunciarlo il deputato Nicola Carè, che lascia dunque Italia Viva per tornare nel Pd. “Non rinnego nulla di quanto fatto durante questi mesi – spiega – ma l’ambizione ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020), ilCarèildi: “Torno nel Pd” “Lascioe torno nel Pd per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta. Penso che non sia più il tempo di percorsi velleitari e di chiudersi dentro recinti sempre più stretti e che occorra, per me, avere la sincerità di riconoscere che la strada intrapresa danon sia quella che io avevo immaginato”. Ad annunciarlo ilNicola Carè, chedunqueper tornare nel Pd. “Non rinnego nulla di quanto fatto durante questi mesi – spiega – ma l’ambizione ...

ItaliaViva : 'Italia Viva è stata un pilastro di questa alleanza. Ho visto la loro energia, la loro forza. Noi in Italia Viva ab… - davidallegranti : Toscana, Renzi rompe con Giani. E Italia viva resterà fuori dalla giunta | Rep – Grazie della citazione 1/2… - matteorenzi : Si può vincere al primo turno anche in Lombardia come ha fatto il nostro amico @PaoloMicheli a #Segrate. Bravo e br… - avanticagliari : RT @Michele_Anzaldi: Gli attacchi del ministro Provenzano contro Matteo Renzi sono stupefacenti e singolari: perché un ministro del Governo… - scpeppe50 : Toscana, il voltagabbana rompe con Giani. E Italia viva resterà fuori dalla giunta, che goduria?? Le prime scelte… -