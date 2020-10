Italia Viva, Carè: “Lascio Renzi e torno nel Pd, basta percorsi velleitari” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Lascio Renzi e torno nel PD per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta”. Così il deputato Nicola Carè annuncia la sua fuoriuscita da Italia Viva. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Lascio Renzi e torno nel PD per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta”. Così il deputato Nicola Carè annuncia la sua fuoriuscita da Italia Viva.

ItaliaViva : 'Italia Viva è stata un pilastro di questa alleanza. Ho visto la loro energia, la loro forza. Noi in Italia Viva ab… - davidallegranti : Toscana, Renzi rompe con Giani. E Italia viva resterà fuori dalla giunta | Rep – Grazie della citazione 1/2… - matteorenzi : Si può vincere al primo turno anche in Lombardia come ha fatto il nostro amico @PaoloMicheli a #Segrate. Bravo e br… - LucyMilano92 : RT @frances79154863: Clandestini € 1500 Pensionati € 400 Viva l'Italia ???? - screzia : RT @Michele_Anzaldi: Gli attacchi del ministro Provenzano contro Matteo Renzi sono stupefacenti e singolari: perché un ministro del Governo… -