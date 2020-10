Italia, il Paese in cui Salvini può contestare (quotidianamente) il Tg1 e Fiano no (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una valanga di insulti social dopo lo scontro Fiano-Giorgino ad Agorà, su RaiTre, andato in onda mercoledì mattina. Argomento del dibattito un pensiero (legittimo) del giornalista del Tg1 sul risultato delle elezioni Regionali in cui sottolineava come fosse insensato parlare di una sconfitta di Salvini vista la vittoria nelle Marche del Centrodestra. Parole che hanno provocato l’irritazione del deputato del Partito Democratico che ha contestato quelle parole in diretta televisiva. Uno scontro acceso, dai toni esacerbati, diventato virale sui social network. LEGGI ANCHE > Per il Tg1, il ragazzo di Maria Paola Gaglione si chiama «Cira» La libertà di espressione di un libero cittadino, se non vìola le libertà altrui, è un sacrosanto diritto sancito anche dalla Costituzione ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una valanga di insulti social dopo lo scontro-Giorgino ad Agorà, su RaiTre, andato in onda mercoledì mattina. Argomento del dibattito un pensiero (legittimo) del giornalista del Tg1 sul risultato delle elezioni Regionali in cui sottolineava come fosse insensato parlare di una sconfitta divista la vittoria nelle Marche del Centrodestra. Parole che hanno provocato l’irritazione del deputato del Partito Democratico che ha contestato quelle parole in diretta televisiva. Uno scontro acceso, dai toni esacerbati, diventato virale sui social network. LEGGI ANCHE > Per il Tg1, il ragazzo di Maria Paola Gaglione si chiama «Cira» La libertà di espressione di un libero cittadino, se non vìola le libertà altrui, è un sacrosanto diritto sancito anche dalla Costituzione ...

matteosalvinimi : Mancano 3 giorni al mio processo a Catania. Ci andrò con la coscienza pulita e con l’orgoglio di aver difeso l’onor… - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - Confindustria : Nel nostro volume “Italia 2030-2050” che consegneremo a fine Assemblea #Confindustria2020 è indicata la nostra visi… - enrico11984867 : RT @CesareSacchetti: Mezza Venezia è in vendita. Negozi e hotel falliti a causa della quarantena. Il Paese verrà messo all'asta e comprato… - Mariang15709842 : RT @ilgiornale: Zingaretti: 'Se avesse vinto Salvini durante il tempo del Covid, oggi l'Italia sarebbe un Paese morto'. Il leghista: 'Vergo… -