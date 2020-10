iPhone, ecco 117 nuove emoji: nuova faccia sorridente e icone transgender (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’aggiornamento di iOS 14, Apple mira a fornire agli Apple 117 nuove emoji. Le nuove icone sono attualmente in fase di test nella versione beta di iOS 14.2 e includono una bandiera transgender e un uomo che indossa un velo da sposa. L’aggiornamento fornirà anche opzioni più neutre rispetto al genere. C’è un’emoji di Babbo Natale neutrale rispetto al genere e un’emoji avvolgente che non specifica il sesso. Apple aggiunge 117 nuove emoji al tuo iPhone, con icone neutre rispetto al genere e nuova faccia sorridente emojipedia ha riportato: “Le versioni precedenti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’aggiornamento di iOS 14, Apple mira a fornire agli Apple 117. Lesono attualmente in fase di test nella versione beta di iOS 14.2 e includono una bandierae un uomo che indossa un velo da sposa. L’aggiornamento fornirà anche opzioni più neutre rispetto al genere. C’è un’di Babbo Natale neutrale rispetto al genere e un’avvolgente che non specifica il sesso. Apple aggiunge 117al tuo, conneutre rispetto al genere epedia ha riportato: “Le versioni precedenti ...

