“Invito a Palazzo” | l’arte nelle banche a portata di click

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Capolavori nascosti agli occhi dei cittadini che tornano a essere fruiti dalla collettività: sabato 3 ottobre parte la 19esima edizione di “Invito a palazzo”, la manifestazione promossa dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana “che ogni anno per un’intera giornata mette in mostra opere d’arte e capolavori conservatisedi storiche e moderne dellee delle fondazioni di origine bancaria” E se la manifestazione, da sempre, registra la massiccia partecipazione dei cittadini con decine di migliaia di visitatori, quest’anno i numeri sono addirittura destinati a crescere: l’edizione 2020 infatti si allungherà fino al 10 ottobre in forma digitale con eventi live streaming, video e visite virtuali sui portali delle, delle Fondazioni e della ...