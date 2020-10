International Coffee Day | ecco come si beve il caffè nel mondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Anche i caffeinomani hanno la loro giornata dedicata. Oggi, primo ottobre, si celebra l’Day, dedicato al caffè in tutte le sue forme e sfumature. Una ricorrenza nata proprio nella patria dell’espresso, visto che è stata lanciata nel 2015 all’Expo di Milano. Quest’anno il programma dei festeggiamenti, coordinati dall’Organization (Ico), deve fare i conti con le restrizioni in tutto ildovute alla pandemia. Molti appuntamenti si trasferiscono sul web (la campagna benefica Meet With a Poem di Julius Meinl Italia a sostegno delle associazioni Wolrdreader e I Bambini delle Fate), mentre a Milano gli eventi sono raccolti nel cartellone di MilanoCaffè. In realtà, per festeggiare ...

WoMoms : Questa giornata è promossa dall’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) nel 2015. Lo scopo è quello di puntar… - lucainge_tweet : Durante l’International Coffee Day 2020 Gruppo Cimbali ospiterà una diretta social sul caffè italiano - beverfood : - StretcherCrew : RT @Fafagoal23: International coffee day! Giornata internazionale del caffè! ?? - Caffe_Kamo : Il 1° ottobre è un giorno importante per tutti gli amanti del caffè: si celebra l'International Coffee Day. Scoprit… -

Se quest’anno, in tutto il mondo, sul settore si è abbattuta, causa Covid, la serrata degli esercizi ristorativi, non c’è dubbio che il mercato continuerà a mantenere la propria importanza. Il caffè è ...Nuova iniziativa per Gruppo Cimbali e MUMAC Coffee Academy, l’accademia di Gruppo per la promozione e la diffusione della cultura del caffè, che il prossimo 1 ottobre, in occasione dell’International ...Il 1° ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè, nata per celebrare la mitica bevanda in tutto il mondo. La giornata è stata istituita ...