Inter, Zanetti commenta il sorteggio Champions: “Girone equilibrato, non c’è solo il Real Madrid” (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Inter ha scoperto nel pomeriggio la composizione del proprio girone in vista della prossima edizione di Champions League.sorteggio Champions League 2020/21, ecco i gironi di Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Il quadro completoI nerazzurri dovranno vedersela contro Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Un sorteggio più o meno positivo per gli uomini di Conte che vogliono riscattare l'eliminazione della scorsa stagione arrivata proprio durante il raggruppamento iniziale. Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la composizione del girone."Di sicuro è un girone molto equilibrato, ma ce la giocheremo a viso ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'ha scoperto nel pomeriggio la composizione del proprio girone in vista della prossima edizione diLeague.League 2020/21, ecco i gironi di Juventus,, Lazio e Atalanta. Il quadro completoI nerazzurri dovranno vedersela controMadrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Unpiù o meno positivo per gli uomini di Conte che vogliono riscattare l'eliminazione della scorsa stagione arrivata proprio durante il raggruppamento iniziale. Il vice presidente dell', Javier, ai microfoni di Sky Sport, hato così la composizione del girone."Di sicuro è un girone molto, ma ce la giocheremo a viso ...

