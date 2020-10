Insegnante fa lezione senza mascherina: preside chiama carabinieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) . La scuola sta decidendo se prendere provvedimenti in merito Un’Insegnante del liceo scientifico Antonelli di Novara, nonostante i richiami continui della preside Silvana Romeo, ha rifiutato di indossare la mascherina in classe poiché non necessaria se si rispettano le distanze. È partita quindi una discussione che è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) . La scuola sta decidendo se prendere provvedimenti in merito Un’del liceo scientifico Antonelli di Novara, nonostante i richiami continui dellaSilvana Romeo, ha rifiutato di indossare lain classe poiché non necessaria se si rispettano le distanze. È partita quindi una discussione che è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un docente del Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è sentito male ed è morto ... dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’insegnante. Per lui ...

Covid, infermiera positiva all'Ingrassia di Palermo. A Partinico contagiata un'insegnante

In ospedale scattate le procedure di contenimento del contagio con isolamento e tamponi su tutto il personale e i pazienti. Nella scuola 6 maestre e 50 alunni in quarantena ...

Un docente del Liceo "Giuseppe Mazzini" di Vittoria, 50 anni, durante la sua ora di lezione, si è sentito male ed è morto davanti agli studenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'insegnante. Per lui non c'è stato nulla da fare.