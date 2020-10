Innovazione: un nuovo impianto per purificare il biogas nasce da un brevetto ENEA (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono iniziati i lavori per mettere a punto un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un brevetto ENEA, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto BIOFIDS al quale partecipano le aziende piemontesi TECNODELTA srl, nel ruolo di capofila, ACDA SpA e RAMS&E Srl, con ENEA e il Politecnico di Torino in veste di consulenti scientifici. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, afferisce al Polo di Innovazione CLEVER con il Parco Scientifico e Tecnologico “Environment Park” che catalizza le sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese. Il metodo di purificazione del biogas brevettato da ENEA ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono iniziati i lavori per mettere a punto untipo diperilda utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto BIOFIDS al quale partecipano le aziende piemontesi TECNODELTA srl, nel ruolo di capofila, ACDA SpA e RAMS&E Srl, cone il Politecnico di Torino in veste di consulenti scientifici. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, afferisce al Polo diCLEVER con il Parco Scientifico e Tecnologico “Environment Park” che catalizza le sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese. Il metodo di purificazione delbrevettato da...

