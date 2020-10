“Iniziato l’iter di approvazione del vaccino per il Covid di Oxford-Astrazeneca”. L’annuncio dell’Agenzia europea del farmaco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il vaccino contro il Covid-19 comincia a farsi più vicino. L’Agenzia europea del farmaco ha annunciato di aver iniziato ad analizzare i dati del prototipo messo a punto da AstraZeneca, dalla Irbm di Pomezia e dall’Università di Oxford. Si tratta del primo passo previsto dall’iter di approvazione. Lo scrive l’Ema sul suo sito, precisando che si tratta del primo “candidato” ad arrivare a questa fase. Ciò non significa, però, che si possa già arrivare subito a una conclusione “sulla sicurezza o l’efficacia del vaccino, visto che la maggior parte dei dati deve ancora essere sottoposta al comitato”. Normalmente, infatti, i dati relativi a un nuovo farmaco vengono forniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilcontro il-19 comincia a farsi più vicino. L’Agenziadelha annunciato di aver iniziato ad analizzare i dati del prototipo messo a punto da AstraZeneca, dalla Irbm di Pomezia e dall’Università di. Si tratta del primo passo previsto dall’iter di. Lo scrive l’Ema sul suo sito, precisando che si tratta del primo “candidato” ad arrivare a questa fase. Ciò non significa, però, che si possa già arrivare subito a una conclusione “sulla sicurezza o l’efficacia del, visto che la maggior parte dei dati deve ancora essere sottoposta al comitato”. Normalmente, infatti, i dati relativi a un nuovovengono forniti ...

