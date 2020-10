Indagini del ministero sulla riammissione a scuola della prof che attaccò Liliana Segre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il ministero dell'Istruzione ha disposto accertamenti sul rientro a scuola della professoressa che, a Firenze , fu sollevata dall'insegnamento dopo alcune frasi dette su Liliana Segre, sopravvissuta ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildell'Istruzione ha disposto accertamenti sul rientro aessoressa che, a Firenze , fu sollevata dall'insegnamento dopo alcune frasi dette su, sopravvissuta ...

Linkiesta : Pubblicare le intercettazioni del caso Suarez, anche oggi, è reato. La legge vieta la loro pubblicazione «fino a ch… - Borderline_24 : Far West a Palo del Colle, #Sparatoria in una bottega di un barbiere: indagini in corso - chiaralalli : @GigiEinaudi @ceciliasala @frankspicc @gloquenzi @marioricciard18 @RaffaelloLupi @aspide_l @StefanoPutinati… - QdSit : Abbiamo parlato più volte degli episodi di razzismo a Marsala (Trapani). Questa notte sono stati arrestati in tre,… - MeridioNews : Sospetto avvelenamento da botulino per 14 operai Tre sono gravi, indagini sulla mensa del cantiere -

Ultime Notizie dalla rete : Indagini del Indagini del ministero sulla riammissione a scuola della prof che attaccò Liliana Segre La Nazione Montalbano, nell’operazione “Malaffare” otto denunce per frode nei finanziamenti da 1,2 milioni.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, ...

'Ndrangheta: sequestrati beni per 1 milione e mezzo al clan Piromalli tra Gioia Tauro e Roma

da chi ha condotto le indagini, esponente di spicco della cosca di ’ndrangheta Piromalli di Gioia Tauro. L’esecuzione del provvedimento ha interessato la provincia di Reggio Calabria e la ...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, ...da chi ha condotto le indagini, esponente di spicco della cosca di ’ndrangheta Piromalli di Gioia Tauro. L’esecuzione del provvedimento ha interessato la provincia di Reggio Calabria e la ...