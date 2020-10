Incendi nei boschi vicino al fronte di guerra in Ucraina: 11.000 ettari in fumo, morti ed evacuazioni [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nei boschi dell’est dell’Ucraina, non lontano dal fronte del conflitto tra le truppe di Kiev e i separatisti filorussi, sono esplosi degli Incendi che stanno interessando 11.000 ettari, hanno ucciso almeno 9 persone e hanno costretto a evacuare oltre 100 abitanti dai villaggi della zona. 14 persone sono ricoverate in ospedale. Secondo la protezione civile Ucraina, 1.200 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per domare le fiamme (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Le autorita’ della cittadina di Stanytsa Luganska, stando all’agenzia Afp, sostengono che alcuni proiettili inesplosi stiano scoppiando a causa dell’Incendio minacciando i pompieri e gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Neidell’est dell’, non lontano daldel conflitto tra le truppe di Kiev e i separatisti filorussi, sono esplosi degliche stanno interessando 11.000, hanno ucciso almeno 9 persone e hanno costretto a evacuare oltre 100 abitanti dai villaggi della zona. 14 persone sono ricoverate in ospedale. Secondo la protezione civile, 1.200 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per domare le fiamme (vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Le autorita’ della cittadina di Stanytsa Luganska, stando all’agenzia Afp, sostengono che alcuni proiettili inesplosi stiano scoppiando a causa dell’o minacciando i pompieri e gli ...

