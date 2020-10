In Svizzera il salario minimo più alto del mondo, a Ginevra sarà portato a 3.800 euro al mese" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il salario minimo più alto del mondo sarà in Svizzera, nello specifico a Ginevra, dove sarà portato a 4.086 franchi svizzeri al mese, pari a circa 3.800 euro. Lo hanno deciso i 500mila aventi diritto ... Leggi su europa.today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildel; in, nello specifico a, dovea 4.086 franchi svizzeri al, pari a circa 3.800. Lo hanno deciso i 500mila aventi diritto ...

fattoquotidiano : 4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono,… - BrogiStefania1 : RT @Ilconservator: Vai in Svizzera nel Canton Ticino salario minimo 19 franchi l'ora ovvero 3 mila €uro al mese poi to… - Zebra72374749 : RT @Ilconservator: Vai in Svizzera nel Canton Ticino salario minimo 19 franchi l'ora ovvero 3 mila €uro al mese poi to… - DaniPitarresi : RT @Ilconservator: Vai in Svizzera nel Canton Ticino salario minimo 19 franchi l'ora ovvero 3 mila €uro al mese poi to… - Raffaellamicco2 : RT @Ilconservator: Vai in Svizzera nel Canton Ticino salario minimo 19 franchi l'ora ovvero 3 mila €uro al mese poi to… -