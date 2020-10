In questa versione non l’avete mai vista, l’avete riconosciuta? E’ la donna più chiacchiarata del momento. (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5 più chiacchiarata del momento, la sua vicinanza al bel Pierpaolo è sotto gli occhi di tutti, pure quelli dell’ex marito Flavio Briatore che non ha perso tempo a lanciare qualche frecciatina alla ex dentro la casa. Di certo la sua presenza non lascia indifferenti, vuoi per i look griffati che indossa durante le puntate serali e non solo, vuoi per la continua presenza di Briatore nella sua vita, la showgirl calabrese ha sicuramente i riflettori puntati su di lei, più di altri concorrenti. La sua storia con Flavio pur se ormai finita, continua a far discutere. Foto: Facebook/Elisabetta Gregoraci Oggi la bella Elisabetta ha 40 anni ed è molto attiva sui social la sua pagina Instagram conta più di un milione di followers. La ... Leggi su virali.video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5 piùdel, la sua vicinanza al bel Pierpaolo è sotto gli occhi di tutti, pure quelli dell’ex marito Flavio Briatore che non ha perso tempo a lanciare qualche frecciatina alla ex dentro la casa. Di certo la sua presenza non lascia indifferenti, vuoi per i look griffati che indossa durante le puntate serali e non solo, vuoi per la continua presenza di Briatore nella sua vita, la showgirl calabrese ha sicuramente i riflettori puntati su di lei, più di altri concorrenti. La sua storia con Flavio pur se ormai finita, continua a far discutere. Foto: Facebook/Elisabetta Gregoraci Oggi la bella Elisabetta ha 40 anni ed è molto attiva sui social la sua pagina Instagram conta più di un milione di followers. La ...

