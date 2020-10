In Francia saranno banditi gli animali selvatici al circo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Avanzano in Francia i diritti degli animali. Una nuova legge vieta la presenza degli animali selvaggi nei circhi itineranti. Non è un provvedimento isolato: ci sono anche il divieto alla riproduzione di orche e delfini in cattività e la chiusura degli allevamenti di visoni d’America per la loro pelliccia. La ministra della Transizione ambientale, Barbara Pompili, ha sottolineato l’impegno della Francia nella tutela del benessere della fauna selvatica. https://twitter.com/barbarapompili/status/1310939482330476550 Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Avanzano in Francia i diritti degli animali. Una nuova legge vieta la presenza degli animali selvaggi nei circhi itineranti. Non è un provvedimento isolato: ci sono anche il divieto alla riproduzione di orche e delfini in cattività e la chiusura degli allevamenti di visoni d’America per la loro pelliccia. La ministra della Transizione ambientale, Barbara Pompili, ha sottolineato l’impegno della Francia nella tutela del benessere della fauna selvatica. https://twitter.com/barbarapompili/status/1310939482330476550

