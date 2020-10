In cella la star del basket Leuchanka: cercava di espatriare dalla Bielorussia (Di giovedì 1 ottobre 2020) In fuga dalla Bielorussia per curarsi all’estero: finisce in cella la regina del basket Yelena Leuchanka, già star della Woman Nba. L’arresto della campionessa è avvenuto ieri all’aeroporto internazionale di Minsk.La sportiva stava provando a lasciare il Paese per motivi legati a cure mediche e riabilitative programmate. Stando a quanto si apprende dai media internazionali, nei giorni scorsi la cestista aveva anche aderito al manifesto di seicento atleti che chiedevano nuove elezioni e la fine del regime bielorusso.Yelena Leuchanka è stata condannata a quindici giorni di detenzione dal tribunale del distretto di Leninsky della capitale. L’accusa è “violazione dell’ordine di organizzare eventi di massa e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) In fugaper curarsi all’estero: finisce inla regina delYelena, giàdella Woman Nba. L’arresto della campionessa è avvenuto ieri all’aeroporto internazionale di Minsk.La sportiva stava provando a lasciare il Paese per motivi legati a cure mediche e riabilitative programmate. Stando a quanto si apprende dai media internazionali, nei giorni scorsi la cestista aveva anche aderito al manifesto di seicento atleti che chiedevano nuove elezioni e la fine del regime bielorusso.Yelenaè stata condannata a quindici giorni di detenzione dal tribunale del distretto di Leninsky della capitale. L’accusa è “violazione dell’ordine di organizzare eventi di massa e ...

