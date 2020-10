Importante annuncio del premier Giuseppe Conte agli Italiani

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio,, conferma che il governo chiederà la proroga dello stato d'emergenza per il Coronavirus fino al 31 gennaio 2021. "Ieri in Cdm abbiamo fatto un aggiornamento sul punto e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che richiede massima attenzione, andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza ragionevolmente fino alla fine di gennaio", annunciadurante una visita in una scuola a San Felice a Cancello (Caserta). Rispondendo ai cronisti che gli chiedono quale sarà la decisione sullo stato d'emergenza,spiega: "Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo fatto un aggiornamento sul punto, abbiamo fatto una discussione. Abbiamo convenuto allo stato della situazione, che è una situazione che continua a essere ...