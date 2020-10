Impennata di casi di Covid: sono 2548 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Balzo di nuovi casi di Covid in Italia, sono 2.548 nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti complessivi). sono i dati diffusi dal bollettino della Regione. Sul numero di nuovi infetti incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare.Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al Coronavirus in Lombardia. sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre 298 i pazienti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Balzo di nuovidiin Italia,2.54824 ore.in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Cianche 5 vittime rispetto a ieri (2.183 i morti complessivi).i dati diffusi dal bollettino della Regione. Sul numero di nuovi infetti incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altrifocolai di origine famigliare.Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al Coronavirus in Lombardia.35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre 298 i pazienti ...

