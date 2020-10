Immigrazione, Johnson: “Mettere i migranti su navi al largo delle coste” (Di giovedì 1 ottobre 2020) migranti lasciati in apposite navi in mare, in attesa di una soluzione migliore. Sarebbe questo il piano del governo inglese di Boris Johnson. In atto trattative da Londra a Roma per l’acquisto delle imbarcazioni. Il governo di Boris Johnson sta valutando la drastica misura di lasciare in mare, in apposite navi, i migranti e i richiedenti … L'articolo Immigrazione, Johnson: “Mettere i migranti su navi al largo delle coste” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)lasciati in appositein mare, in attesa di una soluzione migliore. Sarebbe questo il piano del governo inglese di Boris. In atto trattative da Londra a Roma per l’acquistoimbarcazioni. Il governo di Borissta valutando la drastica misura di lasciare in mare, in apposite, ie i richiedenti … L'articolo: “Mettere isualcoste” proviene da www.meteoweek.com.

