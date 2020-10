“Il virus è infettivo e nocivo come nella scorsa primavera”. L’appello di Burioni: “Vi prego, state attenti. Dipende tutto da noi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera”. Roberto Burioni commenta così gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 nel nostro Paese, tornati a un tasso di diffusione che non si vedeva da fine aprile. Con un post su Twitter, il medico e professore di Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano invita quindi i cittadini a rispettare le regole di contenimento del virus e avverte che la sua pericolosità non si è affatto ridotta rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Ilè lì fuori,primavera”. Robertocommenta così gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 nel nostro Paese, tornati a un tasso di diffusione che non si vedeva da fine aprile. Con un post su Twitter, il medico e professore di Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano invita quindi i cittadini a rispettare le regole di contenimento dele avverte che la sua pericolosità non si è affatto ridotta rispetto alla ...

RobertoBurioni : Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitat… - marcodimaio : Una notizia che ci dà un po’ di speranza e orgoglio nazionale. La scoperta di anticorpi molto potenti che potrebber… - RobertoBurioni : @ricpuglisi No, ma sento l'aumento dei ricoveri, dei ricoverati in terapia intensiva, dei morti. Mentre non esiste… - nuvolar97330681 : RT @Cosimo69606621: @franco56it @a_meluzzi @marcomerlino19 @pizzadifango @EVDeMat @MinervaMcGrani1 @BarbaraRaval @TizianaRivale @Tiziana021… - t_mcristina : RT @RobertoBurioni: Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate lu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il virus Airlite elimina lo Human Coronavirus da ogni superficie dopo soli 15 minuti Fortune Italia